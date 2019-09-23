Горно-Алтайск, , 11:36 — REGNUM В Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС по региону со ссылкой на данные Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Река Катунь. Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В ближайшие два часа, днём 23 сентября с сохранением в ночь на 24 сентября ожидается усиление ветра до 20−25 м/с, в горах и на перевалах до 30 м/с», — отмечается в сообщении.

Из-за стихии возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, падение слабозакрепленных конструкций.

В МЧС напомнили, что при сильном ветре по возможности необходимо находиться в капительном строении, не укрываться за деревьями, рекламными щитами и прочими уличными конструкциями.