Опочка, Псковская область, , 11:22 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе Псковской области, сообщает «Псковское агентство информации». По данным издания: водитель получил закрытый перелом ноги и ссадины, ещё один пассажир — ушиб грудной клетки и перелом ребра.

Все пострадавшие осмотрены медиками, госпитализация им не понадобилась.

Изначальная информация о семи пострадавших в ДТП не подтвердилась.

По уточнённым данным УМВД России по Псковской области, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с лосем 22 сентября около 20:25 на 429 км автодороги Санкт-Петербург — Невель в Опочецком районе.