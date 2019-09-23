Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор жителю Северной Осетии. В отношении Тимура А. было возбуждено уголовное дело по трём статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда. Подсудимый признан виновным в подготовке теракта, хранении взрывного устройства и попытке вступить в ряды боевиков.

Согласно материалам уголовного дела, в период с 3 марта по 8 мая 2018 года подсудимый намеревался совершить теракт в селе Чермен. Для этого он вступил в преступный сговор с иным лицом, получив от него материалы о способах изготовления самодельных взрывных устройств, приёмах и методах ведения разведывательной деятельности, убийства людей. По месту жительства у Тимура А. было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Кроме того, в конце марта 2018 года житель Северной Осетии решил вступить в международную запрещенную террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировал принять участие в её деятельности.

А. назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему необходимо заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.