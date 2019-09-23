Новосибирск, , 11:16 — REGNUM Специалисты «Региональных электрических сетей» (АО «РЭС») за восемь месяцев 2019 года выявили более 100 случаев срабатывания антимагнитных индикаторов либо нарушения целостности пломб на электросчётчиках в Новосибирской области, сообщает 23 сентября пресс-служба компании.

«Во всех случаях потребителям был начислен существенный объем неучтенного потребления электроэнергии, который с начала текущего года уже составил суммарно почти 2 миллиона кВт•ч», — пояснили в компании.

Больше всех в этом году «отличилось» в неучтённом расходовании энергоресурсов одно из предприятий в Черепаново, которому по результатам проверки был выставлен счёт на 450 тыс. рублей, и один из общественно-торговых комплексов в Новосибирске.

В пресс-службе АО «РЭС» напомнили, что повреждение пломб и (или) знаков визуального контроля помимо перерасчета по актам о неучтенном потреблении влечет наложение административного штрафа в порядке, предусмотренном статьями 7.19, 19.2 КоАП РФ.

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