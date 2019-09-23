Великий Новгород, , 11:15 — REGNUM В Великом Новгороде задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в жестоком убийстве своего 62-летнего тестя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, тело погибшего было обнаружено при пожаре в одной из квартир Великого Новгорода на улице Большой Санкт-Петербургской.

Следы, указывающие на совершение преступления, были обнаружены после ликвидации пожара.

По данным следствия, 17 сентября в квартире между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого 26-летний мужчина причинил телесные повреждения 62-летнему — тот скончался на месте.

«С целью сокрытия следов преступления злоумышленник расчленил тело, разложил по пакетам и выбросил в ручей, а квартиру поджёг», — сообщили в следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый в преступлении задержан по горячим следам. Ему уже предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.