Вильнюс, , 11:11 — REGNUM На рынке Литвы эксперты государственного департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем выявили по меньшей мере 26 смесей для электронных сигарет, которые могут быть смертельно опасными для здоровья человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 сентября. Речь идёт о смесях с витаминами в составе. Именно такие смести стали причиной нескольких смертей в США, после чего в Литве и было решено провести проверку на рынке торговли табачными изделиями.

Электронные сигареты

В 26 открыто продаваемых смесях обнаружен витамин Е. Литовские специалисты в настоящий момент формируют список запрещённых к продаже жидкостей, однако призвали торговцев таких смесей самостоятельно, добровольно, и не дожидаясь санкций изъять опасный товар из продажи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу сентября в США было зарегистрировано уже три случаев смерти из-за курения вейпа, а у 450 жителей в 33 штатах обнаружены лёгочные заболевания.

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