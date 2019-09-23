Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM В Свердловской области возле посёлка Ледянка волонтёры высадили более восьми тысяч сосен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Экология лес Иван Шилов © ИА REGNUM

Деревья высаживали на вырубке Билимбаевского лесничества. Работы были организованы в рамках всероссийской акции «Живи, лес!».

По данным министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, в 2019 году в регионе будет восстановлено 27 тыс. гектаров лесов. Он подчеркнул, что свыше пяти тысяч из них будут высажены волонтёрами и лесничими.

Напомним, что в Свердловской области акция «Живи, лес!» проходит пятый раз. В текущем году к осени сотрудники лесничеств подготовили к осенним высадкам свыше 55 гектаров территорий.