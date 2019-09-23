Чернигов, Украина, 23 сентября 2019, 11:05 — REGNUM В Чернигове автомобиль столкнулся с деревом, в результате чего погибли четыре подростка, сообщили 23 сентября в пресс-службе Национальной полиции области.
Полицейские установили, что подросток взял автомобиль своего деда, собрал друзей и поехал кататься. Спускаясь с холма по мокрой дороге, он не справился с управлением и вылетел на обочину. Парень планировал получить права вождение автомобиля.
В данный момент полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области в результате столкновения автобуса и грузовика погибли девять человек, ещё 11 получили травмы.
Читайте также: На Украине в ДТП погибли девять человек