Чернигов, Украина, , 11:05 — REGNUM В Чернигове автомобиль столкнулся с деревом, в результате чего погибли четыре подростка, сообщили 23 сентября в пресс-службе Национальной полиции области.

«Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сидении, повезло остаться живой, ее госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы», — сказано в сообщении.

Полицейские установили, что подросток взял автомобиль своего деда, собрал друзей и поехал кататься. Спускаясь с холма по мокрой дороге, он не справился с управлением и вылетел на обочину. Парень планировал получить права вождение автомобиля.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области в результате столкновения автобуса и грузовика погибли девять человек, ещё 11 получили травмы.

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