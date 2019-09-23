Улан-Удэ, , 10:47 — REGNUM Верховный суд Бурятии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осуждённого за убийство гражданской жены, просившего о смягчении наказания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина ранее был осуждён Иволгинским районным судом на 12 лет колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено отбывание дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год.

Согласно материалам расследования, осуждённый нанёс своей гражданской супруге серию ударов массивным деревянным табуретом по голове и животу. В результате у жертвы диагностировали размозжение тела поджелудочной железы, разрыв брюшины в проекции тела железы и другие травмы.

«После чего Д. с достаточной силой бросил табурет в спину потерпевшей, причинив переломы 7, 8, 9 рёбер справа. Смерть потерпевшей М. наступила от обильной кровопотери, развившейся в результате закрытой травмы живота, сопровождавшейся размозжением тела поджелудочной железы», — отметили в Верховном суде.

По мнению судьи, районный суд правильно оценил действия мужчины как умышленные, совершённые с целью причинения смерти. Таким образом, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

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