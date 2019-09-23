Нур-Султан, , 10:56 — REGNUM Пресс-служба МВД Таджикистана назвала имя и возраст задержанного по подозрению в нападении на российских военнослужащих 201-й российской военной базы в Хатлонской области страны. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Умарджона Эмомали.

По его словам, им является Ахлиддин А. Он — уроженец города Бохар 1998 года рождения. В настоящее время он находится под следствием.

Делом о нападении российских военных занимается прокуратора Хатлонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 21 сентября за пределами военной базы в городе Бохар. Напавший нанес военнослужащим несколько ранений. Имеется информация, что нападавший страдает психическим расстройством.

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