Ярославль, , 10:44 — REGNUM В Ярославле полицейские подозревают 14-летнего подростка в лжеминировании школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Речь идет о школе № 18 Фрунзенского района Ярославля. Оба сообщения о минировании восьмиклассник сделал через интернет 12 и 18 сентября. В первом случае эвакуация учебного заведения не проводилась, во втором школьники и педагоги здание покинули. Школа и прилегающая территория были обследованы сотрудниками полиции, опасных предметов не обнаружено. После второго эпизода подозреваемый в лжеминировании попал в поле зрения правоохранительных органов.

Школа №18 Rosvuz.ru

«Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый 14-летний ученик данной школы. Восьмиклассник пояснил, что сделал сообщения, так как хотел посмотреть, что будет происходить после этого. Ранее в поле зрения сотрудников полиции он не попадал», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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