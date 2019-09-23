Курган, , 10:41 — REGNUM В Зауралье возбуждены уголовные дела в отношении директора и двух инженеров строительной фирмы, которых подозревают в превышении полномочий. Преступление выявили сотрудники полицейского управления экономической безопасности и регионального УФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Следствием установлено, что между администрацией одного из муниципалитетов Зауралья и строительной фирмой был заключён договор на предоставление услуг по техническому надзору за выполнением строительных работ и приёмке объектов.

Исполняя контроль по обустройству площадки под жилищную застройку, директор вышеуказанной строительной фирмы вместе с двумя инженерами подписали подрядчикам акт о приёмке «готового» объекта без фактического выполнения работ. Ущерб от противоправной деятельности составил свыше 4 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).