Каталония, Испания, , 11:19 — REGNUM Девять человек, подозреваемые в сепаратизме, задержаны 23 сентября в северо-восточном регионе Каталонии за предполагаемое планирование насильственных действий. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Гражданской гвардии Испании.

По данным ведомства, рейд полиции проходил в нескольких городах Каталонии, включая Сабадель и Паретс-дель-Вальес.

«Это задержание было санкционировано Высоким судом Испании», — сказал пресс-секретарь Гражданской гвардии.

Напомним, сепаратисты заявляют об исторической и культурной обособленности каталонской нации и добиваются полного суверенитета Каталонии и так называемых Каталонских земель.