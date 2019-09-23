Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 10:36 — REGNUM В Рио-де-Жанейро (Бразилия) во время полицейской операции была убита восьмилетняя девочка. Общественность и средства массовой информации обвинили в гибели ребенка полицию и полицейский произвол, пишет испанская газета ABC.

Между полицией и преступниками произошла перестрелка на севере города в комплексе фавел Алемао. Утверждается, что полицейские целились в мотоцикл, но пуля попала в грузовичок, в котором девочка ехала со своим дедом. Раненую доставили в госпиталь, где она скончалась. Семья погибшей отказалась от предложенной властями компенсации за расходы на похороны.

По данным ABC, в период с января по июль 2019 года в ходе полицейских операций в Рио-де-Жанейро погибли 1075 человек.