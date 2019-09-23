Село Оймякон, Якутия, , 10:37 — REGNUM Поиски вертолёта Eurocopter ВО-105, который пропал 13 сентября в Оймяконском районе Якутии, не принесли результатов. Операцию завершили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Поиски вертолёта прекращены, борт и люди так и не обнаружены. Результаты нескольких дней поисков безуспешны», — пояснили в «Полярных авиалиниях».

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт, два пассажира и пилот, который перестал выходить на связь 13 сентября спасатели и авиация искали несколько дней. Осложняли поиски пасмурная погода, снег и туман.