Луганск, , 10:35 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксирован один случай нарушения перемирия боевиками ВСУ, сообщили 23 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики обстреляли из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия район населённого пункта Калиновка. В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР нет, данные о потерях среди мирных жителей, а также разрушениях, уточняются.

В пресс-службе также добавили, что разведка НМ ЛНР выявила один бронетранспортёр и две бронированные разведывательно-дозорные машины в районе населённого пункта Передельское.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно сводке за 21 сентября, ВСУ обстреляли населённые пункты Красный Яр и Калиново из миномётов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулемётов.

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