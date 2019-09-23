Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM В Свердловской области стартуют мероприятия в рамках всероссийской акции «Неделя безопасности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В управлении уточнили, что в ближайшее время в детских садах, школах и организациях дополнительного образования будут проведены мероприятия для детей, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Екатеринбурга пройдёт «Марш безопасности», в котором примут участие более двух тысяч учащихся школ, техникумов и вузов города. А также будут организованы массовые тематические мероприятия для детей возле ККТ «Космос», направленные на привлечение внимания общественности к проблеме травматизма на дорогах.

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Отметим, что профилактические мероприятия в рамках акции по предотвращению детского травматизма на дорогах проводятся в Свердловской области со второй половины августа.

Напомним, что с начала года в Свердловской области в результате ДТП погибли восемь детей.

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