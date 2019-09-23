Донецк, 23 сентября 2019, 10:28 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 186 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 23 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском направлении украинские формирования выпустили восемь мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На донецком направлении ВСУ применили гранатомёты разных видов, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении украинские силовики применили крупнокалиберную артиллерию.
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В результате обстрела Горловки, а также посёлка Зайцево, повреждения получили два дома. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.
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