Донецк, , 10:28 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 186 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 23 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении украинские формирования выпустили восемь мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ применили гранатомёты разных видов, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики применили крупнокалиберную артиллерию.

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«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Докучаевск, Петровское, Октябрь, Дзержинское, Саханка», — рассказали в СЦКК.

В результате обстрела Горловки, а также посёлка Зайцево, повреждения получили два дома. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

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