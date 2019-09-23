Вилюйск, Якутия, , 10:24 — REGNUM В Вилюйском районе Якутии мужчину и его подругу обвиняют в покушении на убийство экс-супруги фигуранта уголовного дела, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Нетрезвые 43-летний мужчина с 32-летней пассией пришли к бывшей жене, чтобы забрать свои вещи. Произошла ссора и бывший супруг стал сильно избивать женщину руками и ногами, а потом начал её душить шнуром от утюга. При этом он пригласил подружку ему помочь в кровавой расправе.

Озверевшая парочка решила повесить женщину, но оборвалась верёвка. Тогда мужчина вручил подруге нож и она нанесла не менее четырёх ударов в различные части тела пострадавшей.

Увидев бездыханное тело, подсудимые убежали — женщине чудом удалось выжить.

На суде фигуранты вину признали частично, сказав, что не имели умысла убивать жертву.

В итоге мужчина получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его подельница — 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нюрбинском районе Якутии братья убили незнакомого пожилого мужчину, который сделал им замечание.