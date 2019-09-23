Брянск, , 10:14 — REGNUM 31-летнему водителю-фельдъегерю Спецсвязи, обвиняемому в совершении двойного убийства в Брянске, избрали меру пресечения. По ходатайству следователей, Советский районный суд Брянска постановил заключить подозреваемого под стражу, сообщили 22 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В условиях изоляции от общества обвиняемый проведёт ближайшие два месяца. Следствие располагает доказательствами его вины — найдено орудие преступления, одежда мужчины, записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, по версии следствия, сотрудник спецсвязи 19 сентября 2019 года застрелил двоих своих сослуживцев и похитил более 7 млн рублей. Преступление раскрыли в течение суток.

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