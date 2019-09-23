Федеративная Республика Германия, , 10:04 — REGNUM В ночь на 23 сентября в Германии дотла сгорел междугородний автобус, следовавший из Мюнхена в Карлсруэ, передает канал n-tv.

Водитель вовремя заметил дым из моторного отсека и остановил автобус возле города Пфорцхайм на трассе А8 (Баден-Вюртемберг). К счастью, внутри находились всего восемь человек — два водителя и шестеро пассажиров. Все они успели покинуть салон до того, как огонь распространился.

От автобуса практически ничего не осталось. Движение на А8 в сторону Карлсруэ было прервано на несколько часов. Как сообщила полиция, причиной возгорания, вероятно, стала техническая неисправность.