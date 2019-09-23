Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM В Екатеринбурге более двух тысяч студентов и школьников выйдут 24 сентября на «Марш безопасности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Также на набережной Городского пуда возле киноконцертного театра «Космос» будет представлена выставка техники ГИБДД и МЧС. Участникам мероприятия будут представлены показательные выступления сотрудников Госавтоинспекции, а юные инспекторы представят агитационные бригады.

Отметим, что мероприятия пройдут в рамках всероссийской акции по безопасности дорожного движения.

Напомним, что за первые восемь месяцев 2019 года в Свердловской области произошло 263 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 299 детей, из них восемь — погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области с начала года на дорогах погибли восемь детей