Австралийский Союз, , 10:00 — REGNUM В Австралии несколько человек были вынуждены обратиться к врачу после того, как поели свежей клубники. Дело в том, что в ягодах, которые были приобретены в крупных сетевых супермаркетах в штате Виктория, покупатели обнаружили швейные иглы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной полиции.

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Уточняется, что в настоящее время детективы отдела уголовного розыска округа Бануил Сити расследуют два сообщения о порче пищевых продуктов в районах Элтем и Фэрфилд, пишет ТАСС со ссылкой на телерадиокорпорацию ABC. Отмечается, что покупатели получили лёгкие травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый подобный случай. В сентябре 2018 года власти штата Квинсленд в Австралии пообещали награду в 100 тысяч австралийских долларов за информацию о злоумышленнике, подкладывающем иголки в свежую клубнику. Тогда швейные иглы и булавки были обнаружены в свежей клубнике как минимум шести австралийских производителей, поставляющих свою продукцию в супермаркеты.

Позднее в совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь.