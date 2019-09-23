Каир, , 10:03 — REGNUM Правоохранительные органы Египта задержали порядка 350 человек, вышедших на улицы в знак протеста против политики президента страны Абдель Фаттаха Ас-Сиси, об этом 23 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Египет Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении египетской комиссии по правам и свободам отмечается, что с начала манифестаций, которые дали о себе знать в пятницу 20 сентября, были задержаны 356 человек.

Напомним, акции протеста в Египте начались в пятницу 20 сентября после того, как бывший военный подрядчик Мохаммед Али обвинил военное руководство страны, а также самого президента в коррупции и призвал к его отставке.