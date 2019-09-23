Москва, , 09:59 — REGNUM В Москве избили и ограбили 36-летнего мужчину, передаёт 23 сентября телеканал «РенТВ».

Инцидент случился возле Петровского бульвара. Москвич вышел из бара и направлялся домой, когда на него совершили нападение неизвестные хулиганы. Его избили, похитили сумку с банковскими картами и оставили лежать на тротуаре.

«Проезжавший мимо таксист остановился, украл у мужчины телефон марки iPhone и скрылся», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.