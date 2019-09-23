Иркутск, , 09:53 — REGNUM Министерство лесного хозяйства Иркутской области вновь уличили в нарушении природоохранного законодательства, которое неизбежно привело бы к незаконной вырубке более полумиллиона кубометров древесины. Подробности сообщает сайт Иркутской областной прокуратуры.

Лесные насаждения, произрастающие на территориях Балаганского, Бирюсинского, Братского, Жигаловского, Заларинского, Казачинско-Ленского, Киренского, Куйтунского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Бирюсинского, Усть-Кутского, Усть-Ордынского, Усть-Удинского, Чунского, Шелеховского лесничеств, распоряжением исполняющего обязанности министра лесного комплекса намеревались продать с аукциона. Причём в ходе мониторинга конкурсных документов выяснилось, что для продажи субъектам малого и среднего предпринимательства предлагались средневозрастные лесные насаждения (преимущественно породы сосна), хотя действующее законодательство при рубке лесных насаждений, не являющихся погибшими или поврежденными, допускает заготовку только спелой и перестойной древесины.

Кроме того, плата по предполагаемому договору была существенно занижена. Аукцион отменён, ведётся разбирательство.

Напомним, ранее в ходе прокурорских проверок, осуществленных на территории Тагульского, Тайшетского и Верхнебирюсинского участковых лесничеств, выяснилось, что вместо выборочных рубок проведена сплошнолесосечная рубка. Но самое громкое уголовное дело связано со сплошной вырубкой 120 га леса в заказнике «Туколонь». Теперь уже бывший «лесной» министр Сергей Шеверда находится под стражей.

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