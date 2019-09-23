Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан 1987 и 1995 годов рождения по подозрению в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ городского УМВД.

Инцидент произошёл в около 03:00 ночи. Двое подвыпивших граждан попросили мужчину 1967 года рождения подвезти их к ночному клубу. Доехав до места, они стали угрожать водителю ножом, требуя ценные вещи и деньги. Однако мужчине удалось вырваться и позвать на помощь охранников торгово-развлекательного центра, которые задержали нападавших до приезда полиции.

Отметим, что оба задержанных, нигде не работающие местные жители, и один их них ранее судим за грабёж. Более того, у правоохранительных органов есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к аналогичным преступлениям. В связи с этим, в полиции просят граждан, которые могли пострадать от действий злоумышленников, обратиться в правоохранительные органы.