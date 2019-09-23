Брянск, , 09:50 — REGNUM Следственный комитет Брянской области предъявил обвинение мужчине, ранее задержанному по подозрению в убийстве сотрудников спецсвязи. Уголовное дело возбуждено по пяти статьям. Доказательства, изобличающие преступника, найдены, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, около 22:00 19 сентября 2019 года 31-летний водитель-фельдъегерь зашёл в отдел спецсвязи на железнодорожном вокзале Брянска. Он завладел служебным оружием своих сослуживцев, застрелили их, похитил более 7 млн рублей. Чтобы скрыть следы преступления обвиняемый забрал жёсткий диск с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения и поджёг отдел. По дороге домой он выбросил вещи, в которых был в момент разбоя, и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и деньги мужчина спрятал на территории своего домовладения.

Сотрудники правоохранительных органов нашли оружие, деньги, вещи обвиняемого и жёсткий диск. Расследование по уголовному делу продолжается.

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