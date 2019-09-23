Кызыл, , 09:47 — REGNUM В Туве произошло необычное дорожно-транспортное происшествие — водитель ВАЗ-2108 врезался в отару овец на дороге. Видео инцидента появилось в сети.

На кадрах видны последствия аварии — множество сбитых животных и водитель, оценивающий последствия. Некоторые из овец ещё живы и пытаются подняться, но не могут, придавленные автомобилем.

«Пол отары… как так можно ехать», — комментирует происшествие владелец видеорегистратора.

Как сообщает интернет-издание «Хакасия» со ссылкой на сообщения очевидцев, ДТП произошло в воскресенье на трассе под Кызылом.

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