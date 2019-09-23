Москва, , 09:45 — REGNUM В Москве умер 56-летний посетитель физкультурно-оздоровительного комплекса «Братеево», передаёт 23 сентября телеканал «РенТВ».

Происшествие случилось 22 сентября. Мужчина посещал бассейн ФОКа, и после тренировке ему стало плохо в раздевалке. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.

По факту ЧП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, участник полумарафона в Москве скончался после забега. 51-летний мужчина пробежал десятикилометровый полумарафон. Он получил награду от организаторов, а затем, на Лужнецкой набережной, ему стало плохо с сердцем. Участник соревнования скончался в машине скорой помощи.

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