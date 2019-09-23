Кириши, Ленинградская область, , 09:42 — REGNUM В городе Кириши Ленинградской области утром 23 сентября произошло возгорание на технической установке нефтеперерабатывающего завода, передает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Сообщается, что сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 7:15. Произошло факельное горение печи. Пожар охватил 90 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что пламя не угрожает соседним зданиям и сооружениям. На его тушение прибыло 75 человек и 23 единицы техники.