Аткарск, , 09:35 — REGNUM По факту гибели четырех человек на пожаре в Аткарском районе проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

Сообщение о возгорании в частном доме в селе Озерное поступило ранним утром 23 сентября. После того как пожар был потушен, на месте происшествия были найдены тела хозяина дома, его сожительницы, а также одной знакомой из того же села, личность четвертого погибшего пока не установлена.

В доме было газовое отопление. По предварительной версии, именно оно могло стать причиной возгорания.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате пожара в Удмуртии, который произошел накануне. Сгорел одноэтажный жилой дом и примыкающий к нему гараж. Известно, что погибшие были жителями города Ижевска.