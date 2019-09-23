Новосибирск, , 09:31 — REGNUM В Новосибирске возбуждено и расследуется уголовное дело по факту исчезновения мужчины в Заельцовском районе. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, по делу задержаны трое мужчин.

63-летний новосибирец пропал вечером 8 сентября. Он вышел из дома, чтобы встретиться со знакомыми, и больше на связь с родными не выходил. В ходе расследования дела установлено, что у мужчин возник конфликт. Трое знакомых избили его и увезли на кладбище посёлка Садовый в Новосибирском районе Новосибирской области, где закопали тело.

Все трое задержаны. По решению суда они заключены под стражу. Им предъявлены обвинения по статьям «Убийство» и «Похищение» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.