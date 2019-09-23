* ИГ — запрещённая в России организация

Уагадугу, , 09:41 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли ответственность за одну из самых смертоносных атак против вооруженных сил Буркина-Фасо за последние месяцы. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение сайта, отслеживающего нападения боевиков.

Атака произошла 20 августа в городе Кутугу, в северной провинции страны Сум. В ходе нападения боевики убили 24 солдата и ранили еще семерых. Тогда ответственность за нападение не взяла никакая террористическая организация.

В выпущенном 20 сентября заявлении «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которое ссылается сайт, говорится, что нападение совершили боевики западноафриканского филиала группировки.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.