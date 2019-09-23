Ереван, 23 сентября 2019, 09:24 — REGNUM Азербайджан предпринял неудачную попытку диверсии и понес потери. Об этом заявил 23 сентября пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице Facebook.
По его словам, в результате грамотных действий личного состава армии Нагорного Карабаха противник понес потери, есть один убитый со стороны армии Азербайджана. Силы противника отброшены на свои позиции. Армия Нагорного Карабаха не понесла потерь.
Пресс-секретарь минобороны Армении отметил, что некоторые эпизоды диверсии Азербайджана были записаны на камеры видеонаблюдения. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, 23 сентября в Нагорном Карабахе с огнестрельным ранением был доставлен в больницу военнослужащий Айк Хачатрян.
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