Ереван, , 09:24 — REGNUM Азербайджан предпринял неудачную попытку диверсии и понес потери. Об этом заявил 23 сентября пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице Facebook.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«22 сентября в 16:15 противник предпринял попытку диверсионного проникновения на одну из боевых позиций, расположенных в юго-востоке линии соприкосновения», — отметил Арцрун Ованнисян.

По его словам, в результате грамотных действий личного состава армии Нагорного Карабаха противник понес потери, есть один убитый со стороны армии Азербайджана. Силы противника отброшены на свои позиции. Армия Нагорного Карабаха не понесла потерь.

Пресс-секретарь минобороны Армении отметил, что некоторые эпизоды диверсии Азербайджана были записаны на камеры видеонаблюдения. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, 23 сентября в Нагорном Карабахе с огнестрельным ранением был доставлен в больницу военнослужащий Айк Хачатрян.

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