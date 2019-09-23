Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM В 2019 году на дорогах Свердловской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли восемь детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Всего с января по сентябрь 2019 года на Среднем Урале с участием детей зарегистрировано 263 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых был травмирован 291 ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с января по сентябрь 2019 года также зарегистрировано 109 ДТП с участием детей-пассажиров, из которых в 15 случаях несовершеннолетние перевозились с нарушением ПДД. В этих дорожно-транспортных происшествиях были травмированы 126 детей.