Саратов, , 09:04 — REGNUM В Саратове совершено зверское убийство девушки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, преступление было совершено 20 сентября. Подозреваемый уже установлен и задержан.

Читайте также: Жительница Энгельса убила подругу, которая отказалась покормить котенка

Как выяснилось, преступник и его жертва были знакомы с детства и проживали в соседних подъездах дома. В июле 2019 года 18-летний юноша одолжил подруге деньги. Спустя некоторое время он стал требовал возврата долга, однако девушка не возвращала ему обещанного. Вечером злоумышленник подкараулил её в подъезде и нанёс множественные удары ножом по всему телу. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

В настоящее время подозреваемый в зверском убийстве задержан и по решению суда взят под стражу. Юноша уже полностью признал свою вину. Обвинение молодому человеку предъявлены по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, уроженка Саратовской области убила подругу за то, что та отказалась покормить котёнка. В ноябре 2018 года суд признал 27-летнюю жительницу Энгельса виновной и приговорил к девяти годам колонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Замечание о брошенном мусоре стоило мужчине жизни