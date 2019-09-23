Нью-Йорк, США, , 09:16 — REGNUM Полиция ведет расследование по делу о кражах драгоценностей на сумму $350 000 из двух квартир 58-этажного небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом 23 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, 33-летняя женщина сообщила в полицию о пропаже из ее квартиры на 59-м этаже бриллиантового браслета Graff стоимостью $170 000, которую она обнаружила, вернувшись из отпуска 9 сентября.

Кроме того, 67-летняя женщина в конце июня сообщила о краже из ее апартаментов на 42-м этаже пяти предметов, включая бриллиантовый браслет Harry Winston.

Полиции пока не удалось идентифицировать подозреваемого. Ведется следствие.