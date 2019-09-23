Петропавловск-Камчатский, , 08:55 — REGNUM Прокуратура Камчатского края начала проверку в связи с голодовкой сотрудников БТИ. Надзорное ведомство проверит соблюдение трудовых прав граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В прокуратуре заверили, что информацию о том, что попавших под сокращение людей собираются уволить без выходного пособия, проверят особенно тщательно. Будет дана оценка всем обстоятельствам, которые привели к акции протеста.

Власти Камчатки ситуацию не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 сентября работники краевого БТИ Камчатки объявили бессрочную голодовку в знак протеста против произвола властей, который выражается в намерении ликвидировать БТИ. Они требуют личной встречи с губернатором Владимиром Илюхиным и другими высшими должностными лицами региона. Но власти на голодовку не реагируют и с протестующими не встречаются.