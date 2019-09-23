Биробиджан, , 08:53 — REGNUM В течение июля и августа над ЕАО прошло 14 циклонов, которые принесли сильные дожди, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Область вот уже 50 суток находится в режиме чрезвычайной ситуации, территория региона переувлажнена, вода тенденцию к сходу не демонстрирует. В настоящее время остаются подтопленными 32 населённых пункта. Там, где сошла вода, работают комиссии по оценке причинённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, Биробиджан остаётся в зоне подтопления, уровень воды в реках не снижается, а усилия спасателей приводят и к обратному результату: откачка воды из одного района города привела к подтоплению другого.