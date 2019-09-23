Кимпхо, Южная Корея, , 08:52 — REGNUM Предположительно, на свиноводческой ферме, расположенной в южнокорейском городе Кимпхо, зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйств страны.

По их словам, хозяева фермы в районе Тхонджин-ып сообщили о гибели четырех свиней.

Отметим, что первые случаи заражения АЧС были зафиксированы на фермах в городе Пхаджу и уезде Ёнчхон 17 и 18 сентября.

Известно, что ферма в городе Кимпхо расположена в 13,7 км от фермы в Пхаджу и в 45,8 км от фермы в Ёнчхоне. По словам экспертов, данные случаи не взаимосвязаны.

В настоящее время группа инспекторов выясняет точные причины смерти животных.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.