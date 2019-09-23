Самара, , 08:51 — REGNUM Женщину, обвиняемую в серии квартирных краж, будут судить в Самарской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

По версии следствия, жительница города Отрадный Самарской области, которая была ранее осуждена за тяжкие имущественные преступления, работала маникюрным мастером на дому. Пользуясь тем, что клиенты не контролируют ее действия, она снимала слепки с ключей от их квартир. После чего, она пробиралась в их жилище и похищала золотые украшения и деньги.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что за апрель 2019 года обвиняемая совершила четыре кражи. Причем одну квартиру, с целью кражи, она посетила дважды.

Во время обыска у женщины изъяли похищенные золотые украшения, деньги и несколько ключей от квартир потерпевших.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.