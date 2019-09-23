Кабанский район, Бурятия, 23 сентября 2019, 08:40 — REGNUM 21 сентября произошёл пожар на территории Михаило-Архангельского прихода в посёлке Селенгинск в Бурятии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Сообщение о возгорании поступило в субботу рано утром.
«На момент прибытия пожарных был объят огнём 2-й этаж здания, существовала угроза перехода огня на храм, расположенный в 1,5 м от горящего здания», — отметили в агентстве.
К ликвидации пожара было привлечено два пожарных расчёта Государственной противопожарной службы республики и два пожарных отделения добровольцев посёлка. Совместными усилиями огонь был потушен спустя пять часов.
Как предполагают спасатели, причиной пожара могла стать неисправность печного оборудования.
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