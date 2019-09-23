Ревда, Свердловская область, , 08:48 — REGNUM Ревдинский городской суд принял решение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которой вменялось совершение убийства своего сожителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе рассмотрения были представлены результаты психиатрической экспертизы, согласно которым женщина не осознавала характер своих деяний, так как страдает хроническим расстройством рассудка. В итоге суд постановил отправить её на принудительное лечение в специализированное учреждение.

Напомним, что согласно материалам дела убийство произошло в середине марта 2019 года. Женщина на почве ревности нанесла не менее семи ударов кухонным ножом своему сожителю, который скончался на месте от полученных травм.