Житомир, Украина, 23 сентября 2019, 08:43 — REGNUM В Житомирской области Украины пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, сообщили 23 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Для извлечения пострадавших, а также тел погибших были привлечены девять сотрудников ГСЧС и две единицы техники.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Одесской области между сёлами Новая Долина и Прилиманское столкнулись маршрутка и грузовик. В аварии погибли девять человек, четверо доставлены в больницу.
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