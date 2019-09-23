Житомир, Украина, , 08:43 — REGNUM В Житомирской области Украины пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, сообщили 23 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В Новоград-Волынском районе вблизи села Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. Вследствие ДТП погибли девять человек и 11 госпитализированы», — сказано в сообщении.

Для извлечения пострадавших, а также тел погибших были привлечены девять сотрудников ГСЧС и две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Одесской области между сёлами Новая Долина и Прилиманское столкнулись маршрутка и грузовик. В аварии погибли девять человек, четверо доставлены в больницу.

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