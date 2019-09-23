Южно-Сахалинск, , 08:37 — REGNUM Более 20 сотрудников рыболовецкого стана в Макаровском районе Сахалинской области госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре региона.

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Рыбаков с признаками отравления 22 сентября доставили в больницы райцентра Макаров и в Южно-Сахалинск.

Прокуратура начала проверку по факту отравления. Источник отравления пока не установлен.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 детей отравились в школьной столовой в Одессе.