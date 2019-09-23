Златоуст, Челябинская область, , 08:30 — REGNUM В челябинском Златоусте погиб диджей радиостанции «Искатель» Денис Куликов. Об этом пишут местные СМИ.

Как пишет 74.ru, его автомобиль попал под пожарную машину. Перед этим он отвёз своего сына на занятия, а в момент аварии ехал в студию.

Прощание с ним пройдёт 23 сентября.

По данным СМИ, авария произошла 20 сентября вечером. Пожарная машина ехала на вызов и на перекрёстке улиц Мира и 40 лет Победы врезалась в машину «Лада-Гранта». Диджей погиб на месте ДТП.