Донецк, , 08:27 — REGNUM Боевики 36-й бригады ВСУ открыли артиллерийский огонь по населённым пунктам на юге ДНР, сообщили 23 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Так, по району населённого пункта Дзержинское украинские силовики выпустили 44 снаряда калибра 152 мм. По посёлку Октябрь ВСУ выпустили 31 снаряд калибра 122 мм.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

В пресс-службе Народной милиции призвали наблюдателей ОБСЕ зафиксировать нарушение режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ, в ходе которых были выпущены 93 единицы боеприпасов.

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