Самара, , 08:49 — REGNUM В Самаре полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению правоохранителей, 20 сентября в 19:00 часов водитель автомобиля, предположительно черного цвета, около дома № 165 по ул. Карла Маркса сбил на пешеходном переходе женщину 1944 году рождения.

Не оказав ей никакой помощи, правонарушитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.

Напомним, за оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.