Токио, , 08:33 — REGNUM Новые данные о количестве пострадавших в Японии от тайфуна «Тапа» сообщили в местной службе спасения. На островах Окинава и Кюсю пострадали около 30 человек, передает 23 сентября телеканал NHK.

Тайфун NASA

По двум островам тайфун нанес самый сильный удар. Сообщается, что из-за него было нарушено электроснабжение 50 тысяч домов на острове Кюсю и 9 тысяч домов на побережье острова Хоккайдо. После этого тайфун начал движение в сторону острова Хонсю.

Отмечается, что «Тапа» начал терять свою силу. По прогнозам синоптиков, ожидается, что тайфун «Тапа» 24 сентября придет к побережью Камчатки.